Una serie di test di laboratorio svolti in Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno rivelato che il dissidente russo Aleksej Navalnyj (nella foto), morto in una colonia penale il 16 febbraio 2024, era stato avvelenato con l’agente tossico epibatidina. “In realtà non ci sono mai stati dubbi: Navalnyj è stato assassinato per volere di Putin”, scrive sulla sua pagina Facebook l’economista russo Konstantin Sonin, spiegando che il veleno usato, ricavato dalla pelle di una rana dell’Ecuador, era stato sintetizzato dodici anni fa nei laboratori dell’Fsb, i servizi di sicurezza russi.