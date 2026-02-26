“Ci risiamo”, titola il settimanale sudafricano The Continent. Il riferimento è al discorso tenuto dal capo della diplomazia statunitense, Marco Rubio, all’ultima conferenza sulla sicurezza di Monaco (13-15 febbraio), in cui ha invitato i partner europei ad assicurarsi i rifornimenti di minerali chiave, a combattere il “culto del clima” e a “difendere la civiltà occidentale”. Il linguaggio usato è “familiare a chiunque conosca la storia dell’imperialismo, del genocidio e della supremazia bianca”, scrive il giornale, e offre “una lettura distorta della colonizzazione, oltre a contenere una dichiarazione di guerra contro chiunque non rientri nella sua concezione ristretta di civiltà”. Un tempo le potenze occidentali esportarono l’impero in tutto il pianeta con le armi da fuoco, ma oggi i colonizzatori hanno in mano un’altra tecnologia: l’intelligenza artificiale (ia), scrive The Continent: “L’uso dell’ia per portare avanti violenti progetti di potere è stato più evidente che mai nella Striscia di Gaza, dove Israele ha fatto ampio uso di questi strumenti per condurre una campagna militare letale per i civili”. ◆