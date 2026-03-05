Salute Una terapia prenatale basata sulle cellule staminali sembra in grado di trattare con successo il mielomeningocele, la forma più grave di spina bifida, una malattia genetica rara che può provocare paralisi e altri problemi. I risultati di uno studio pubblicato su The Lancet mostrano che la tecnica è sicura e produce risultati migliori della chirurgia fetale.
Spazio. La Nasa ha annunciato l’aggiunta di un’altra missione al programma Artemis, che dovrebbe stabilire una presenza umana permanente sulla Luna. La missione Artemis III dovrebbe partire nel 2027 e servirà a testare l’attracco tra la capsula e il modulo per l’allunaggio.
