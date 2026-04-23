Falso. Stare seduti con le gambe accavallate è considerata spesso una cattiva postura. Si dice che danneggi le anche, le ginocchia e causi problemi alla colonna vertebrale. Tuttavia, le ricerche sulla postura e sul mal di schiena non hanno individuato una posizione ideale da seduti che valga per tutte le persone, e neanche una particolarmente dannosa.

Secondo uno studio pubblicato su Manual Therapy, che ha chiesto a vari fisioterapisti di diversi paesi di scegliere la “migliore postura da seduti”, non c’è una risposta univoca. I ricercatori hanno concluso che le convinzioni sulla posizione ideale sono influenzate dalla tradizione e dalla cultura professionale. Il problema principale è rimanere fermi per troppo tempo, che sia a gambe incrociate, con la schiena dritta o curvi su un portatile. È questo a causare rigidità, compressione, dolore o formicolio, che di solito sono da interpretare come segnali del corpo per cambiare posizione. Stare seduti a gambe accavallate può modificare temporaneamente l’angolazione delle articolazioni, ma non è dimostrato che causi artrite o danni articolari permanenti. Inoltre è una posizione che può alterare temporaneamente il flusso sanguigno, ma non causa la comparsa di vene varicose. Il corpo trae beneficio dal movimento, quindi la varietà è più importante della perfezione posturale. The Conversation