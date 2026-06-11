Falso. Spesso evitiamo di mangiare la pasta o la pizza a cena per paura di prendere peso. Tuttavia, spiega la consulente nutrizionale tedesca Yvonne Leonhardt, “assumere di sera alimenti che contengono carboidrati non fa ingrassare automaticamente”. Quello che conta è la quantità e il modo in cui si consumano.

“A favorire il sovrappeso è soprattutto la combinazione di carboidrati e grassi. Ne fanno parte, per esempio, i dolci, la pizza con il formaggio o gli spaghetti alla carbonara”. Leonhardt spiega che troviamo questa combinazione particolarmente allettante perché i cibi molto calorici hanno garantito la nostra sopravvivenza nel corso dell’evoluzione. Oggi, però, sarebbe meglio abbinare i carboidrati alle proteine, “che rallentano lo svuotamento dello stomaco e quindi l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue”.

Ridurre la quantità di carboidrati di sera può avere comunque dei vantaggi: “Durante la notte sono più difficili da digerire a causa dei bassi livelli di insulina”. Questo non significa che vadano eliminati del tutto, poiché favoriscono la produzione della melatonina, facilitano il sonno. Se si cena due o tre ore prima di andare a letto, in genere un apporto moderato di carboidrati non rappresenta un problema. Süddeutsche Zeitung