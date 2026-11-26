Falso. Secondo una convinzione diffusa, i pasti avanzati hanno un sapore più buono il giorno dopo. La scienza, tuttavia, ha dimostrato che la differenza è modesta e riguarda solo alcuni alimenti. Quelli che hanno più probabilità di migliorare sono i cibi umidi e ricchi di sugo, in cui le sostanze responsabili del sapore hanno il tempo di ridistribuirsi o amalgamarsi. “Ma anche se alcuni piatti cambiano durante la notte, non è detto che diventino più gustosi”, spiega Russell Keast, docente alla Deakin university di Melbourne, in Australia.

In uno studio, condotto sottoponendo un gruppo di persone a delle degustazioni alla cieca, Keast e la sua squadra hanno visto che i partecipanti non preferivano sistematicamente il cibo avanzato, ma neanche lo apprezzavano di meno. I risultati hanno suggerito che il sapore degli alimenti, quindi, non peggiora o migliora necessariamente.

Allora perché alcuni tendono ad avere questa percezione? Nel giudizio potrebbero entrare in gioco le aspettative: “La convinzione che qualcosa sia più buono può farcelo apprezzare di più”, spiega Keast. Inoltre potrebbe esserci anche un’altra componente psicologica, legata al fatto di non dover decidere cosa mangiare né fare la fatica di prepararlo. New Scientist