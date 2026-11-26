A quasi dieci anni dalla sua ultima visita in Italia, quando aveva partecipato al festival di Internazionale a Ferrara, Angela Davis, filosofa, femminista, icona del movimento di liberazione dei neri degli anni settanta, è tornata per due appuntamenti organizzati dalla Fondazione Prada a Venezia e Milano. L’incontro di Venezia è stato particolarmente interessante. Era dedicato a una composizione che non conoscevo e che dice molto sulle intersezioni tra politica e cultura negli anni in cui Angela Davis militava nel partito comunista e si dedicava all’abolizionismo carcerario. Durante la nona edizione del festival intestato a Luigi Nono, Davis è stata invitata a ricordare il brano che Nono le dedicò nel 1971, contestualmente all’impegno del compositore per la liberazione dell’attivista, ai tempi considerata un nemico pubblico dal governo degli Stati Uniti. Intitolato Ein Gespenst geht um in der Welt e scritto anche per Ericka Huggins e Bobby Seale, il brano rendeva pensieri e parole del Manifesto di Marx ed Engels, e tante arie rosse e canzoni di lotta a metà tra la balera e l’opera, in una composizione d’avanguardia ma impastata con il presente, pensata per essere ricevibile. Angela Davis stessa si è occupata di musica e black power in un bellissimo saggio pubblicato dalla Alegre, Blues e femminismo nero. E forse quello che avrei voluto chiederle nel suo ultimo passaggio italiano era proprio legato alle voci in cui le capita ancora di sentire un impasto tra arte, storia e lotta. Le voci in cui la parola potere non assume mai un’intonazione sbagliata. ◆