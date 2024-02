Quando ho letto la tua domanda mi sono indignato insieme a te. Ma certo che non è normale, ho pensato. Questo povero ragazzo vive lontano dalla sua famiglia e anche se è a Roma da tanto tempo, casa per lui sarà sempre quella a Cagliari. E lo stesso vale per la sua stanza: quelle quattro mura erano le sue radici! E poi, non pago, ho anche inventato il concetto di “stanza dei figli divorziati”: sì, perché per come vanno le cose oggi, i genitori hanno il dovere di lasciare libera una stanza in cui possono rifugiarsi i figli se si separano dalla persona con cui vivono. È finito il tempo in cui i figli si sposavano e uscivano per sempre di casa, oggi c’è una buona possibilità che si ripresentino alla porta. Insomma, ero molto fiero della mia risposta, ma il mio orgoglio è andato in frantumi quando ho sottoposto la tua domanda a una collega in redazione. “Ma possibile che a 35 anni ancora sta a pensare alla sua stanzetta?”, ha inveito. “Basta con questi eterni figli, che si devono sentire protetti da mamma e papà tutta la vita! La sua stanza ora è a Roma, la sua casa è quella che si è costruito lì. E al limite è lui che deve avere una stanza per i genitori, semmai ne avessero bisogno”. Al di là del tono leggermente minaccioso, non ha tutti i torti. E in effetti tu sei andato via di casa e ti sei fatto la tua vita, ora i tuoi genitori hanno diritto alla loro cucina open space.

