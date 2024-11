Mia figlia di cinque anni va a scuola con la figlia dei vicini e sono amiche del cuore. Questa bambina però sta diventando sempre più maleducata e strafottente (tratta il suo baby sitter come se fosse servitù e ora tratta abbastanza male anche me). Credo che abbia un impatto negativo su mia figlia, quindi sto cercando di ridurre al minimo la frequentazione fuori dalla scuola, ma anche il tragitto da scuola a casa mi pesa tantissimo e mi accorgo di provare antipatia verso una bambina. Come faccio? –Grazia

Parli di questa bambina come se fosse una persona a sé, già formata e responsabile del suo comportamento. Ma è lei che sta diventando sempre più maleducata e strafottente o sono i genitori che ce la stanno facendo diventare? A cinque anni una bambina è ancora molto malleabile ed è in grado di capire che a seconda dei contesti possono valere regole diverse. Ti faccio un esempio: mia nipote, che oggi ha sette anni, a tavola lascia sempre le cose nel piatto. Tranne quando viene a pranzo da me: in quel caso finisce tutto. Perché sa che da noi funziona così. Invece di allontanare la figlia dei vicini, potresti farla entrare nel vostro ambiente domestico e in modo morbido ma chiaro farle capire quali sono le regole della vostra famiglia (per esempio rivolgersi a tutti in modo rispettoso, dicendo per favore e grazie). È vero che non è compito tuo educare i figli degli altri, ma se tua figlia si diverte tanto insieme alla sua amica, sarebbe un peccato allontanarla perché sta antipatica a te.

