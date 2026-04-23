La situazione in cui ti trovi è fastidiosa, ma si può comunque provare a gestirla. Il punto di partenza è accettare che il legame che si è creato tra i tuoi genitori e la tua ex compagna è sincero e profondo, e quindi non è finito automaticamente quando voi due vi siete lasciati. L’altro aspetto importante è che comunque non si vedono spesso, segno che rispettano la distanza che ormai si è creata. Detto questo, il tuo scopo è proteggere la tua sfera emotiva e mettere dei confini che tutti devono rispettare. Prima di tutto, senza pretendere che cambino atteggiamento, informa i tuoi genitori del tuo disagio, così da essere certi che siano coscienti della situazione. E poi fai delle richieste precise che senti ti farebbero stare meglio, per esempio puoi chiedere che la tua ex non sia invitata a eventi di famiglia o che i tuoi non ti raccontino nulla di lei dopo i loro incontri. O anche che smettano completamente di parlare di lei quando sono con te. In ogni caso concentrati più su di te e sulle tue esigenze, piuttosto che dettare il tipo di rapporto che loro dovrebbero avere con lei. È importante non continuare a subire una situazione che ti fa soffrire, perché sarebbe triste se la fine dolorosa di una relazione finisse per incrinare anche i rapporti con i tuoi genitori.

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