Credo che prima di convincere gli studenti a cambiare le loro abitudini dovremmo convincere la scuola a cambiare le proprie. L’Estonia sta facendo un esperimento con ventimila studenti e cinquemila insegnanti: invece di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale, si è deciso d’integrarla nell’insegnamento, distinguendo le attività in cui favorisce l’apprendimento da quelle in cui rischia di comprometterlo. Agli studenti è stato fornito un chat­bot progettato per comportarsi come un bravo insegnante: se gli sottoponi un problema di matematica, anziché risolverlo ti aiuta a trovare la soluzione. Da un’indagine condotta per il progetto è emerso che sono gli stessi studenti a chiedere regole più chiare sull’uso dell’intelligenza artificiale, perché alcuni si lamentano di prendere voti più bassi dei compagni che la usano. In attesa dei risultati definitivi di questa sperimentazione, l’intelligenza artificiale potrebbe dare nuova attualità a un’idea che molti insegnanti sperimentano da tempo, la classe capovolta. Finora si è chiesto agli alunni di ascoltare le spiegazioni in classe e di fare da soli gli esercizi il pomeriggio. Forse è ora di invertire lo schema: le spiegazioni si possono seguire a casa, con videolezioni o materiali preparati dagli insegnanti, mentre la fatica mentale degli esercizi, di ragionare e scrivere, andrebbe fatta in classe, sotto i loro occhi.

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