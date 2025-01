Il governo di transizione sta cercando di rassicurare la comunità internazionale sulle sue intenzioni, con l’obiettivo di far revocare le sanzioni. Il 30 dicembre il capo dell’Hts ha incontrato alti funzionari cristiani a Damasco, dopo aver ripetutamente assicurato che le minoranze saranno protette e coinvolte nella transizione. “L’Hts ha adottato una retorica positiva sull’inclusione delle minoranze, compresi i curdi”, osserva Heydemann. “Ma in pratica non ha agito per integrarle. Può ancora farlo, ma è in ritardo”.

Al Sharaa ha promesso di indire le elezioni, però ha dichiarato che per avere una nuova costituzione potrebbero volerci fino a tre anni e un altro anno per l’organizzazione del voto. Con contorni e meccanismi ancora poco chiari, ha descritto la transizione come un processo che richiede “attenzione meticolosa” e “pazienza”. Un calendario che alimenta il timore che l’Hts stia cercando di prendere tempo. I rappresentanti dell’opposizione siriana in esilio non sono stati invitati al dialogo nazionale di gennaio, mentre secondo alcuni osservatori gli ospiti sono stati scelti da Al Sharaa in persona. I partecipanti dovrebbero inoltre intervenire a titolo personale, non come rappresentanti di fazioni politiche. Un modo per minimizzare il loro peso? “Da una conferenza del genere non possono uscire delle decisioni. Non sono state fissate regole su come prenderle. È difficile immaginare che il suo obiettivo vada oltre le pubbliche relazioni”, sostiene Joshua Landis, direttore del centro studi sul Medio Oriente dell’università dell’Oklahoma, negli Stati Uniti. ◆ adg