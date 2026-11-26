**◆ **Cosa sta dicendo, mi chiede mio zio. In televisione si parla del kit di sopravvivenza per 72 ore, di cui in Europa è consigliato dotarsi. Chissà in quanti poi lo faranno. Nominano la guerra ibrida, gli attacchi hacker, alla sua età lui non sa cosa sono. Dopo una vita da emigrante abita nella casa in cui sono cresciuta. Sono venuta a trovarlo dopo un viaggio di lavoro in cui ho temuto che un allarme bomba bloccasse l’aereo dell’andata o, peggio, del ritorno. Cerco di spiegargli, gli mostro sul telefono un kit in vendita a 259 euro. Ah, uno zaino, dice. Vuole sapere in dettaglio ciò che contiene. Mmm, commenta a ogni voce. E conclude: non mi serve. Se manca la corrente ha il generatore e la benzina per alimentarlo, come tutti, in campagna. Altro che torcia. In campagna vige la necessità millenaria dell’autosufficienza, in caso di avversità. Per scaldare: il fuoco. Da mangiare ce n’è sempre in abbondanza. Mi elenca le conserve, le salsicce sottovuoto, ma soprattutto l’orto invernale che gli cura mio figlio. Hai visto com’è venuto bene, domanda orgoglioso. L’ho visto, l’ho visto, attingo spesso verdure, finocchi e lattughe. Ma io abito in paese, gli faccio notare. Lui: se salta il mondo te ne vieni qua, ci puoi arrivare anche a piedi. E io, che a volte fatico a rintracciare un senso in questo mondo, sono tentata dal ritiro che lo zio mi propone. O forse sto solo invecchiando, un po’ meno di lui.