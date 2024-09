Elon Musk ha ceduto alle richieste della corte suprema brasiliana, che da tre settimane bloccava l’accesso a X a tutti gli utenti del paese, in attesa che la piattaforma accettasse i termini imposti dalla legge. Il milionario, che ne faceva una battaglia di libertà d’espressione, ha infine accettato di nominare un rappresentante legale in Brasile, ha pagato le multe pendenti e ha rimosso gli account degli utenti segnalati dal tribunale, colpevoli di disinformazione. Scrive il Washington Post: “Era chiaro che il Brasile avrebbe potuto vivere senza X. Ma non era chiaro se X potesse vivere senza il Brasile”, che con venti milioni di utenti è uno dei mercati più grandi per la piattaforma. ◆