Su Facebook, nell’area Marketplace ci sarà una sezione dedicata agli annunci di lavoro. Non è la prima volta, ma anni fa lo strumento era stato poi cancellato, forse per via della potenza di LinkedIn, piattaforma molto più conosciuta per connettersi con le aziende in cerca di personale. Ma, partendo dagli Stati Uniti, Mark Zuckerberg ci riprova puntando su lavori per chi è agli inizi, soprattutto nel settore commerciale e dei servizi. “Dando priorità a queste posizioni”, nota TechCrunch, “Facebook mira a differenziarsi da LinkedIn, che tende a soddisfare ruoli e impieghi più remunerativi”. E anche a provare a rendersi attraente per i più giovani, che oggi considerano Facebook un posto per vecchi.