Nella proliferazione di piattaforme streaming a pagamento, compare online un sito con più di quattromila film da vedere gratuitamente. WikiFlix raccoglie in un unico posto, catalogandole, pellicole ormai libere da diritti che sono già presenti online, su YouTube o Internet Archive. Dai primi esperimenti dei fratelli Lumière a classici come Metropolis o La corazzata Potëmkin, WikiFlix permette di scoprire la storia del cinema, navigando attraverso vari temi: dai primi film a tematica lgbtq ai corti di Walt Disney degli anni venti fino a tanti capolavori italiani del muto. Il progetto è gestito da volontari di Wikipedia, l’enciclopedia libera e collaborativa che ha da poco compiuto 25 anni.