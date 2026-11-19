Al cenone di Natale manca più di un mese, ma in Rai c’è già un clima da parenti serpenti. Attorno al tavolo dell’azienda pubblica, già “mamma” nel consueto lessico familiare, i commensali sfoggiano l’acredine accumulata. Pierluigi Diaco, nel suo programma Bella ma’, incalza l’ex prete Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, con domande gratuite e insistenti sulla sessualità, e indispettisce non poco Milly Carlucci, madrina dello show e dei suoi talenti. Servirebbe un brindisi riparatore, ma la vicina di pianerottolo Selvaggia Lucarelli, a cui nulla sfugge, rincara la dose sfoderando i fuori onda antisindacali del conduttore. Arriva il baccalà in umido e Guillermo Mariotto esclama: “Sento puzza”. Ce l’ha con Barbara D’Urso, collega di giuria, che bersaglia con nuvole di profumo. Lei, offesa, minaccia di lasciare il desco prima dei contorni, serviti con perfetto tempismo da Fiorello: dalla Pennicanza certifica il declino del varietà italiano, un tempo sorrisi, oggi solo graffi e musoni. Milly tenta una chiosa natalizia: “Siamo una grande famiglia”. Il mattatore siciliano la corregge: “Sì, la famiglia Addams”. Stufa dei litigi, batte i pugni sul tavolo Antonella Clerici, sorella maggiore per indole. Non fa nomi, ma ogni parente è certo che parli dell’altro. Mamma Rai, in un eloquente silenzio misto di delusione e sbornia, punta al dolce augurandosi che sia presto santo Stefano (De Martino). ◆