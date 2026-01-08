Marie va per il bosco, il bosco è solitudine e onde.

I piedi sono nudi nell’erba, nudo è anche il tempo

e ora si naviga attraverso.

Marie sente un pianto, sono i parenti del defunto,

intorno tutto è bello e disperato,

è un vero bosco. Ci sono anelli

d’amore nei ceppi, e questi non marciscono mai.

il tempo è seduto su un ramo in forma di picchio.

Un raggio è il cuore di un gong e sta giusto suonando,