La ferita lo faceva diventare matto.

Sapeva che era quasi natale,

aveva ricevuto gli auguri per posta.

Perciò agli alberi dove si nascondevano i cecchini

erano appesi bastoncini di zucchero.

C’erano palline di vetro scintillanti

e c’erano granate rotonde

e ovviamente i regali erano tutti minati

stava ben attento a non toccarli.

Le lucine intermittenti erano segnali di pericolo

nei pressi di un incidente, l’incidente era lui.

Sapeva di aver perso molto sangue

si chiedeva se qualcuno lo avesse trovato.

Quando iniziò a nevicare non era vera neve,

erano i grandi fiocchi di carta

che ritagliava da bambino. La sua squadra