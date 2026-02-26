S

pesso entriamo in contatto con il passato usando la vista, attraverso i dipinti a olio e le fotografie in bianco e nero, i libri e gli edifici o i reperti esposti nei musei. A volte abbiamo la possibilità di toccare oggetti storici o ascoltare vecchie registrazioni. Ma raramente usiamo l’olfatto, il nostro strumento più antico e primitivo per percepire l’ambiente circostante.

Senza aver accesso all’odore “perdiamo quell’intimità che l’olfatto regala all’interazione tra noi e gli oggetti”, sostiene il chimico Matija Strlič, ex vicedirettore dell’Institute for sustainable heritage dell’University college London (Ucl). Gran parte dei suoi studi si concentra sulla conservazione e la ricostruzione di odori culturalmente significativi.

Le fragranze ricostruite possono arricchire le mostre nei musei e nelle gallerie d’arte, spiega Inger Leemans, che insegna storia culturale all’Accademia reale delle arti e delle scienze dei Paesi Bassi. L’odore può rappresentare una via d’accesso più coinvolgente soprattutto per i visitatori inesperti, perché il linguaggio usato per descriverlo è molto meno formalizzato rispetto a quello usato per illustrare l’arte visiva. Dato che non esiste un “modo giusto” di parlare di un odore, “la conoscenza di ognuno vale quanto quella di chiunque altro”, spiega Leemans.

Anche se possono migliorare la nostra conoscenza della storia e dell’arte, di solito gli odori non vengono conservati e protetti con la stessa cura riservata agli edifici o ai manufatti archeologici. Ma un piccolo gruppo di ricercatori, tra cui Strlič e Leemans, sta cercando di cambiare le cose combinando la chimica, l’etnografia, la storia e altre discipline per documentare e preservare il nostro patrimonio olfattivo.

Alcuni progetti puntano a salvaguardare un profumo amato prima che scompaia. Quando è stato pianificato il restauro della biblioteca della cattedrale di St. Paul, a Londra, Strlič e la sua collega dell’Ucl Cecilia Bembibre hanno deciso di documentarne l’odore peculiare.

Prima di tutto la squadra ha analizzato i composti chimici liberati nell’aria dalla collezione, che comprende libri risalenti al dodicesimo secolo, e dall’arredamento, rimasto sostanzialmente inalterato da quando la struttura è stata completata nel 1709. Poi hanno esaminato i campioni di aria prelevati all’interno della biblioteca attraverso un processo chiamato gascromatografia-spettrometria di massa, che permette di separare, identificare e quantificare i composti organici volatili.

“Come chimico ho potuto definire e quantificare quelle molecole, ma il modo in cui le persone descrivono quello che sentono ha richiesto un approccio del tutto diverso”, spiega Strlič. Per accorciare la lista dei composti identificati dallo spettrometro di massa mantenendo solo quelli che gli esseri umani possono percepire con l’olfatto, i ricercatori hanno invitato sette “annusatori” non addestrati nella biblioteca della cattedrale, chiedendogli di descriverne l’odore basandosi su una lista di 21 parole attribuite ai composti.

La lista comprendeva parole come “verde” e “grasso”, spesso usate per descrivere l’odore dell’esanale, o “mandorla”, associata alla benzaldeide. Entrambi i composti scaturiscono dal degrado della carta. I volontari potevano aggiungere anche altri aggettivi a loro scelta.

Una parola che tutti gli annusatori hanno usato per descrivere l’odore della biblioteca era poco sorprendente: “legnoso”. Altre scelte ricorrenti sono state “fumoso”, “terroso” e “vaniglia”. Questi termini possono aiutare i conservatori a valutare lo stato della carta antica, perché quella che risulta leggermente più acida a causa del deterioramento “ha un odore più dolce”, spiega Strlič. “La carta più stabile, invece, profuma più di fieno”.

In seguito Strlič e i suoi colleghi hanno abbinato i termini selezionati dai fiutatori ai composti chimici corrispondenti, creando una sorta di “ricetta” per l’odore della biblioteca della cattedrale. Queste formule vengono pubblicate nelle riviste scientifiche e conservate in archivi digitali, in modo che tra molti secoli i chimici potranno ricreare l’odore di vecchi volumi, “anche se in futuro nessuno frequenterà più le biblioteche né leggerà libri cartacei”, afferma Strlič.