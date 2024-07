Memoria, traccia, pietra tombale.

Lettere alfabetiche su una pietra.

Blocco della scrittura, inibizione a parlare.

La pietra in bocca rende la lingua morbida.

La bocca aperta. La camicetta: camicia, coperta, freno,

copertura. Questa bocca non dice nulla sulla camicetta.

Parti intime, partecipazioni. Ciò che tiene insieme

le parti: famiglia di parole, senso della famiglia. Il padre

è in bilico. Citazione o eco. Ripetizione.

Il bambino è una parte della famiglia. Storia del caso.

La madre muore, il fratello giace nella culla.

Dramma, felicità truccata. Il divano non aiuta,

niente. Non sa. Il bambino non sa di cosa

si sta parlando. Dire, sapere, conoscere meglio.

Scuola, linguaggio, dizione. Contraddizione. Il bambino

balbetta. Sforzati. Guai. Guai a te.

Il bambino piange. Resta nella famiglia.