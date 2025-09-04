Xiaolu Guo
Call me Ishmaelle
Chatto & Windus

Rivisitazione in chiave femminista di Moby Dick. Abbandonando l’Inghilterra dopo la morte dei genitori, la protagonista Ishmaelle s’imbarca per inseguire la leggendaria balena bianca. Xiaolu Guo è nata in Zhejiang, in Cina.

Xiaolu Guo (David Levenson, Getty)
Yiyun Li
Things in nature merely grow
Farrar, Straus and Giroux

Memoir che esplora il dolore di una madre dopo il suicidio dei suoi due figli adolescenti. La scrittrice, rifugiandosi tra libri e parole, racconta la lotta per la sopravvivenza in un “abisso” di sofferenza. Yiyun Li è nata a Pechino nel 1972.

Bora Chung
Midnight timetable
Algonquin

Una lavoratrice di un istituto che studia il paranormale narra storie per esplorare la vita delle persone vulnerabili nella società. Bora Chung è nata a Seoul nel 1976.

Kim Jee Hye
Soyangri Book Kitchen
Union Square & Co.

Storia ambientata in una libreria/caffè coreana che accoglie visitatori e dà loro un rifugio per rimettersi in sesto. Kim Jee Hye è una scrittrice sudcoreana che gestisce una libreria.

