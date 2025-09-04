Rivisitazione in chiave femminista di Moby Dick. Abbandonando l’Inghilterra dopo la morte dei genitori, la protagonista Ishmaelle s’imbarca per inseguire la leggendaria balena bianca. Xiaolu Guo è nata in Zhejiang, in Cina.
Memoir che esplora il dolore di una madre dopo il suicidio dei suoi due figli adolescenti. La scrittrice, rifugiandosi tra libri e parole, racconta la lotta per la sopravvivenza in un “abisso” di sofferenza. Yiyun Li è nata a Pechino nel 1972.
Una lavoratrice di un istituto che studia il paranormale narra storie per esplorare la vita delle persone vulnerabili nella società. Bora Chung è nata a Seoul nel 1976.
Storia ambientata in una libreria/caffè coreana che accoglie visitatori e dà loro un rifugio per rimettersi in sesto. Kim Jee Hye è una scrittrice sudcoreana che gestisce una libreria.
