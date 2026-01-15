Un autore tedesco con disturbo bipolare visita la clinica Haus zur Sonne, dove i clienti possono vivere esperienze estreme prima della morte. Melle è nato a Bonn nel 1975.
La ricerca di realizzazione personale di una donna nella Ddr. Il romanzo esplora il conflitto tra aspirazioni individuali e pressioni sociali e politiche. Gerti Tetzner è nata in Germania orientale nel 1936.
Hedda, artista del varietà ad Amburgo negli anni precedenti al terzo Reich, cerca di proteggere la sua famiglia e districarsi tra amici e nemici sotto il crescente terrore nazista. Anja Kampmann è nata ad Amburgo nel 1983.
L’assurda quotidianità di una donna di un piccolo villaggio tedesco, dagli anni novanta a oggi, cresciuta in una famiglia di assicuratori e immersa in una pervasiva cultura della paura. Kathrin Bach è nata a Wiesbaden nel 1988.
