Thomas Melle
Haus zur Sonne
Kiepenheuer & Witsch

Un autore tedesco con disturbo bipolare visita la clinica Haus zur Sonne, dove i clienti possono vivere esperienze estreme prima della morte. Melle è nato a Bonn nel 1975.

Thomas Melle (Thomas Lohnes, Getty)
Gerti Tetzner
Karen W.
Aufbau Verlage

La ricerca di realizzazione personale di una donna nella Ddr. Il romanzo esplora il conflitto tra aspirazioni individuali e pressioni sociali e politiche. Gerti Tetzner è nata in Germania orientale nel 1936.

Anja Kampmann
Die Wut ist ein heller Stern
Hanser Verlag

Hedda, artista del varietà ad Amburgo negli anni precedenti al terzo Reich, cerca di proteggere la sua famiglia e districarsi tra amici e nemici sotto il crescente terrore nazista. Anja Kampmann è nata ad Amburgo nel 1983.

Kathrin Bach
Lebensversicherung
Voland &/Quist

L’assurda quotidianità di una donna di un piccolo villaggio tedesco, dagli anni novanta a oggi, cresciuta in una famiglia di assicuratori e immersa in una pervasiva cultura della paura. Kathrin Bach è nata a Wiesbaden nel 1988.

