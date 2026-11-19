Muriel Spark

Ragazze squattrinate

Adelphi, 147 pagine, 18 euro

Ragazze squattrinate (insieme titolo e condizione esistenziale) è forse il romanzo più riuscito di Muriel Spark. Ne è testimone una brevità essenziale scolpita con una penna precisa, capace di cogliere il cuore del momento storico attraverso l’esperienza femminile e giovanile. È ambientato nel May of Teck, una residenza per ragazze lavoratrici, fondato a Londra dalla regina Maria durante la grande guerra. L’edificio stesso – con i segni della guerra, la carta da parati, il tetto – è un personaggio al pari delle inquiline. All’ultimo piano abitano Jane, che lavora nel “mondo dei libri”; Joanna, insegnante di dizione; la bella e narcisista Selina; e la quasi fidanzata Anne. Vivono in una bolla di eleganza e ritrovata quotidianità post-bellica. Spark osserva con ironia questa vitalità di superficie: è capace di dire moltissimo con un fulmineo scambio di battute e descrivere così una generazione che prova a guardare al futuro. Eppure l’autrice non idealizza né romanticizza le sue protagoniste, raccontando che la loro ricerca di lavoro, indipendenza e amore, pur muovendosi tra slanci giovanili e vanità, offre sempre il fianco a un ordine sociale prestabilito. Prende di sorpresa la struttura del libro, che si muove tra un prima e un dopo: all’ombra della leggerezza di queste vicende monta una tragedia storica e privata che travolge inaspettatamente la vita al May of Teck, segnando la fine di un’innocenza collettiva. ◆