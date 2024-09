Che sia avidità? I dipendenti della Boeing di Seattle, negli Stati Uniti, pensano che un aumento salariale del 25 per cento in quattro anni non sia abbastanza. Per ottenerne uno del 40 per cento hanno proclamato uno sciopero a oltranza. Che il sindacato abbia negoziato un buon accordo – con tanto di bonus e pagamenti extra – ai lavoratori non interessa. E fino a nuovo ordine nei capannoni di Seattle non si costruiranno più jet. Visto dalla Germania pare assurdo. Di recente, quando il sindacato dei metalmeccanici Ig Metall ha chiesto un aumento del 7 per cento, proprio ora che l’inflazione è in calo, c’è stata una piccola rivolta dei datori di lavoro. Ma la questione merita di essere considerata nel dettaglio.