Olivier Kugler è un autore di fumetti e illustratore nato in Germania nel 1970. Vive e lavora a Londra. Il suo ultimo libro è Escaping wars and waves (Myriad 2018). Su Instagram è @olivierkuglerillustration. Questo lavoro fa parte di un progetto per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della detenzione dei bambini palestinesi arrestati dall’esercito israeliano. Salwa Duaibis è morta a Gerusalemme nell’agosto del 2024.