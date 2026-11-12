Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno inferto un duro colpo a Donald Trump. I democratici non solo hanno riconquistato la camera e il senato, strappandoli ai repubblicani, ma hanno anche conquistato le cariche di governatore in tutto il paese, anche in stati in cui fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile immaginare una vittoria democratica.

Trump, però, non è stato l’unico a perdere. L’industria tecnologica, che vuole disseminare il paese di enormi data center per alimentare l’intelligenza artificiale (ia) generativa, potrebbe aver subìto una sconfitta perfino più pesante. A nulla sono serviti i più di 400 milioni di dollari che Elon Musk ha speso nel tentativo di salvare i repubblicani, soprattutto in Texas, dove l’imprenditore ha scelto di vivere. Né sono serviti gli altri milioni di dollari investiti dalle aziende delle criptovalute e dell’ia. Secondo un sondaggio condotto dalla Nbc all’uscita dei seggi, il 56 per cento degli elettori ha dichiarato che l’intelligenza artificiale e i data center avevano avuto un peso “decisivo o molto importante” nella scelta di voto per il congresso.

Alle elezioni di metà mandato le aziende che vogliono riempire gli Stati Uniti di data center potrebbero aver subìto una sconfitta perfino più pesante di quella di Donald Trump

I democratici hanno speso parecchio in campagne contro i repubblicani, accusandoli di sostenere la costruzione di data center dannosi per le comunità locali. Queste iniziative hanno avuto un impatto concreto, come dimostra la conquista di un seggio al senato di Sherrod Brown in Ohio. Brown ha attaccato duramente il suo avversario Jon Husted, accusandolo di aver “regalato i soldi delle nostre tasse alla Meta, un’azienda che vale duemila miliardi di dollari, pur di convincerla a insediarsi nel nostro stato”. Come molti altri repubblicani, Husted ha cercato di cambiare posizione all’ultimo momento, nel suo caso proponendo il Ratepayer protection act, una legge che, a suo dire, avrebbe protetto gli utenti dagli aumenti delle bollette. Ma non è bastato: Brown l’ha sconfitto nettamente. Cose simili sono successe in Pennsylvania, New Jersey, Virginia e in altri stati.

Il Texas, l’Ohio e la Georgia sono al centro dell’espansione dei data center negli Stati Uniti, e tutti e tre sono passati ai democratici. Gina Hinojosa diventerà la prima governatrice democratica del Texas dal 1990, dopo aver fatto campagna contro la costruzione di nuovi impianti.

Il 3 novembre gli elettori di dieci stati si sono pronunciati anche su alcuni referendum, esprimendosi in maggioranza a favore di maggiori restrizioni ai data center, soprattutto in Ohio. Al livello statale, nelle elezioni per il congresso e in numerose comunità locali gli statunitensi hanno dimostrato di non condividere il modello di sviluppo dell’intelligenza artificiale che la Silicon valley sta cercando d’imporre.

È una vittoria importante. L’industria tecnologica ora è sulla difensiva e sarà costretta a rivedere i suoi piani. Dopo le elezioni i titoli delle aziende legate ai data center hanno perso terreno in borsa, mentre Musk ha scritto che ora “sembrano piuttosto allettanti” i data center nello spazio, visto che i suoi progetti di espansione in Texas rischiano di essere accantonati. Adesso, però, dobbiamo prepararci alla reazione dell’industria tecnologica.

Senza dubbio gli amministratori delegati più schierati a destra si lamenteranno della vittoria democratica, ma i più astuti cercheranno di capire come cambiare la loro strategia. Amazon ha già annunciato che non farà più ricorso agli accordi di riservatezza con gli enti locali sulla costruzione di nuovi data center e il settore ha annunciato che adotterà più spesso i sistemi di raffreddamento a circuito chiuso, nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni per il consumo d’acqua (senza però rendere noti i rischi legati all’impiego delle sostanze chimiche necessarie). Le aziende moltiplicheranno le iniziative per rassicurare le comunità, cercando al tempo stesso di portare avanti la costruzione degli impianti.

Poi c’è la questione dei finanziamenti. Anche se in questa tornata elettorale i soldi dell’industria tecnologica sono andati prevalentemente ai repubblicani, il settore dell’intelligenza artificiale si sta discostando in parte da questa tendenza. Secondo i dati raccolti dalla ricercatrice Molly White, i super Pac (comitati di finanziamento elettorale che possono raccogliere somme illimitate, ma senza coordinarsi direttamente con i candidati) legati all’intelligenza artificiale hanno speso più per sostenere i democratici che i repubblicani. Nel frattempo, aziende come la Anthropic si battono per una regolamentazione dell’ia, denunciando presunti rischi catastrofici, come l’estinzione dell’umanità, invece dei danni concreti che sta già causando.

Nonostante la vittoria, bisogna continuare a vigilare. Alcuni degli uomini più ricchi e delle aziende più potenti del mondo non accetteranno facilmente una battuta d’arresto per i loro interessi. E stanno già preparando la loro risposta. ◆ gim

Questo articolo è uscito sulla newsletter Disconnect.

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