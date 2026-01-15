gennaio striscia fuori dalla terra gelata

si spella e si posa sugli alberi e prati

appena disfatto in neve · senza restare nell’aria

mezzogiorno una scheggia di specchio

una spanna

sotto, le ombre prima blu poi nere: da nord

a sud la scarsezza del sole lascia

ciò per cui viene agognato

rivela l’assente

la sua peculiarità · quasi restasse del presente

solo qualcosa di onomatopeico

se tenebra sia iniziata prima della luce

non si può dire – solo che l’una rimanda all’altra

ed esso le connette nel paradosso

che il mancato ha consistenza: si sente la