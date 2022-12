Richard Conyngham è nato a Pietermaritzburg, nel KwaZulu-Natal, e vive in Messico. Queste tavole sono tratte da All rise: resistance and rebellion in South Africa (1910-1948), pubblicato da Jacana Media e Catalyst Press nel 2021.

Saaid Rahbeeni è un illustratore di Città del Capo che ha lavorato per Oxford University Press, Pearson e Pan Macmillan.