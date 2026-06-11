Il governo Meloni ha chiesto alla Commissione europea di equiparare i soldi da destinare al riarmo a quelli per contenere gli effetti della crisi energetica dovuta alla guerra in Iran, in modo da non considerarli ai fini del patto di stabilità. La Commissione ha risposto concedendo sì flessibilità, ma non per quello che chiedeva Roma, cioè per tagliare le accise sui carburanti. La flessibilità può esserci solo per affrontare la dipendenza dai combustibili fossili, e quindi gli investimenti nelle rinnovabili vanno fuori dal calcolo del deficit. L’argomento a favore sia delle spese per il riarmo sia per la transizione ecologica è che aumentano la sicurezza nel medio periodo a fronte di costi immediati.