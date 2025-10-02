Non fuggire mattino
trattieni le tue creature alate
potrai ancora girarti e rigirarti nel tempo
fermati per me primavera nel mezzo di una
[piroetta di luce
e vibra un istante tra le sfumature del verde.
prolunga a non finire per me crepuscolo la tua eternità
passa la vita come la notte: in un lampo
passa la terra in una frazione di raggio.
Urszula Kozioł era una poeta, prosatrice e drammaturga polacca (1931-2025), esponente della “generazione del ’56”, che rifiutava i dettami del realismo socialista. In italiano è disponibile il suo volume 20 poesie scelte, a cura di Paolo Statuti (Cfr 2014). Nel 2024 ha ricevuto il premio Nike per la raccolta Raptularz (“Il taccuino”, PIW 2023), da cui è tratta questa poesia. Traduzione dal polacco di Raffaella Belletti.
Questo articolo è uscito sul numero 1634 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati