W

ang Jie è stata la prima, e per lungo tempo l’unica, iscritta cinese al sindacato Sudd Cobas. Si descrive come infaticabile fin da quando era bambina, sempre pronta a spostarsi per migliorare le sue condizioni.

Da adolescente aveva sentito dire che la regione del Sichuan era “divertente”, e così aveva lasciato lo Yunnan, di nascosto ai suoi genitori. A diciott’anni un’amica che si era sposata e trasferita a Quanzhou, nella regione del Fujian, le aveva raccontato che lì si poteva guadagnare raccogliendo il longan, un frutto. Aveva deciso di raggiungerla con un’altra amica.

Dopo diversi giorni e diverse notti passate in treno erano arrivate a Fuzhou, il capoluogo della regione, senza un centesimo in tasca. Alla stazione qualcuno si era offerto di aiutarle, ma le aveva prese con sé solo per rivenderle come mogli a un uomo di Changle, una cittadina della regione. All’inizio aveva creduto che la stessero semplicemente presentando a potenziali partner, ma presto si era accorta che l’uomo che le accompagnava era già stato pagato: “Era un trafficante di esseri umani”.

In ogni caso scelse di rimanere in Fujian e di crescere lì i suoi tre figli perché “era più semplice viverci” rispetto alle aree montuose dello Yunnan da cui proveniva e perché a Changle “gli uomini non ti organizzano la vita e sono le donne a prendere le decisioni”.

Ma quello che la portò da un paesino di montagna dello Yunnan alle coste del Fujian non fu il viaggio più lungo di Wang Jie.

Nel 2004, grazie alle conoscenze di un amico, viaggiò per tre mesi: da Chang-le andò a Pechino e poi a Mosca, e poi via terra attraversò la Bielorussia, l’Ucraina, la Polonia, la Germania e la Francia per raggiungere l’Italia. Mentre era in Ucraina, prese una brutta intossicazione alimentare ma non si poteva fermare, perché in quei giorni doveva superare il confine.

Il suo gruppo partì a notte fonda e attraversò foreste disabitate. Wang era debole e le gambe non le reggevano, ma due trafficanti bianchi di tanto in tanto se la caricavano di peso. “Erano alti e forti. Mi prendevano uno da un lato e uno dall’altro e mi portavano con facilità”, ricorda mentre spiega come ha raggiunto la Polonia. Ogni volta che varcavano un confine, altri trafficanti locali li prendevano in carico fino al successivo.

In Francia, nell’ultimo tratto del suo lungo viaggio, dovettero fermarsi a Parigi, perché dopo gli attentati di Madrid del marzo 2004 i controlli alle frontiere e sui mezzi di trasporto erano stati inaspriti in tutto il continente. Passarono tre giorni e tre notti in un magazzino abbandonato nei pressi della stazione, prima di ricevere il segnale che avrebbero potuto continuare il tragitto.