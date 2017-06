L’ultima speranza dei conservatori iraniani è Donald Trump

Mentre il leader del mondo libero duettava con i principi arabi e attaccava l’antico nemico persiano, dall’altra parte del golfo gli elettori iraniani danzavano in nome della distensione. Uomini e donne hanno riempito le strade del paese, festeggiando per tutta la notte la rielezione del presidente Hassan Rohani. Celebravano la sua idea di apertura all’occidente e il suo successo contro gli isolazionisti e i conservatori, rappresentati da Ebrahim Raisi, che il 19 maggio ha ottenuto solo il 38 per cento dei voti contro il 57 per cento di Rohani. Nelle elezioni locali avvenute lo stesso giorno, i conservatori sono stati battuti in tutti e 21 i seggi di Teheran.

La sconfitta è un concetto sempre più familiare per i conservatori. L’ultima volta che hanno vinto è stato alle elezioni parlamentari del 2012, vittoria che devono al boicottaggio di massa dei riformisti. Questa volta i conservatori hanno fatto campagna elettorale in modo particolarmente intenso perché sapevano che non si trattava solo di scegliere il presidente ma anche, forse, la prossima guida suprema (una carica ben più potente). L’attuale, l’ayatollah Ali Khamenei, ha 77 anni. Questa campagna presidenziale potrebbe essere la sua ultima. Formalmente, l’assemblea degli esperti seleziona un successore tra i suoi 88 studiosi musulmani. Ma l’ultima volta che è successo, nel 1989, ha scelto l’allora presidente. “Il voto non riguarda solo i prossimi quattro anni di presidenza”, dice un confidente di Khamenei. “Si tratta dei futuri quarant’anni dell’Iran”.

Superando le divisioni del passato, i conservatori si sono uniti dietro un singolo candidato. Hanno organizzato dei raduni con i basij, la loro milizia giovanile, e hanno brandito per aria le bandiere di Hezbollah. Rohani si è guadagnato il voto mostrandosi più liberale. Negli ultimi giorni della sua campagna elettorale ha dato una strigliata ai fanatici religiosi. Aveva bisogno di una vittoria decisa, ha detto agli elettori, per promuovere le libertà civili e affinché le guardie della rivoluzione, il sistema giudiziario, i mezzi d’informazione di stato, le associazioni religiose e tutti coloro che “sono una vergogna per la libertà” rendano conto del loro operato. I conservatori pii, ha detto, hanno “solo giustiziato e imprigionato, tagliato le lingue e cucito le bocche”. Questo messaggio ha vinto. Ha conquistato più voti di qualsiasi altro presidente (se si ignorano i brogli elettorali del 2009): circa cinque milioni in più rispetto a quelli vinti nel 2013.