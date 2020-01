Gli incendi in Australia alimentano il dibattito sulla crisi climatica

A Natale gli incendi sembravano aver dato tregua all’Australia, ma con l’avvicinarsi dell’anno nuovo nel paese è tornato l’inferno. Nello stato di Victoria, mentre le fiamme avvolgevano la città costiera di Mallacoota, migliaia di persone si sono rifugiate in spiaggia alla vigilia di capodanno. Nel vicino New South Wales Samuel McPaul, un vigile del fuoco volontario, ha perso la vita quando un “tornado di fuoco”, come lo hanno descritto i suoi colleghi, ha ribaltato il suo veicolo. In entrambi gli stati il governo federale ha inviato aerei e navi militari per trasferire le persone rimaste intrappolate sul litorale. Secondo gli esperti l’ondata di incendi, la più devastante nella storia del paese, non è ancora finita. Intanto nel paese è in corso un acceso dibattito sull’impatto dei cambiamenti climatici e sul mancato impegno del governo per affrontarlo.

Il New South Wales Samuel, lo stato più popoloso dell’Australia, ha pagato il prezzo più alto, con 15 vittime e circa 1.300 case distrutte. Le fiamme hanno coperto un’area di circa 40mila chilometri quadrati, grande quasi quanto il territorio della Danimarca ed equivalente a quella andata a fuoco negli ultimi tre anni. Di solito il periodo caratterizzato dai roghi comincia in ottobre, a metà della primavera australiana, ma nel 2019 gli incendi sono arrivati già a luglio. La siccità era cominciata in realtà nell’Australia orientale tre anni fa, creando una grande quantità di materiale secco particolarmente infiammabile. Il 18 dicembre l’Australia ha vissuto la giornata più calda mai registrata, con una temperatura media di 41,9 gradi. Gli incendi si sono diffusi in tutto il paese, arrivando a bloccare l’autostrada che attraversa il Nullarbor Plain e collega l’Australia occidentale alla costa orientale.