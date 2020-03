Dietrofront La Bce lancia un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La decisione è arrivata dopo un consiglio direttivo d’emergenza tenuto via conference call. Il programma, che proseguirà per tutto il 2020, includerà anche il debito greco e i commercial paper non bancari. “Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie”, è il commento via Twitter della presidente della Bce, Christine Lagarde (Bloomberg). Il 12 marzo Lagarde aveva detto che “non è compito della Bce ridurre gli spread”. Questa frase aveva causato un contraccolpo negativo sui mercati e il crollo del 17 per cento dell’indice Ftse Mib della borsa italiana, il peggiore della storia (Il Sole 24 Ore).

Caduta libera Il Dow Jones cede il 6,28 per cento e Wall street chiude in forte calo, pur recuperando il terreno rispetto ai minimi di una giornata che ha registrato perdite superiori al 10 per cento e una sospensione di 15 minuti per eccesso di ribasso. Male anche le borse europee: Parigi la peggiore della giornata con un calo del 5,9 per cento, seguita da Francoforte -5,5 per cento, mentre Londra ha chiuso in ribasso del 3,9 per cento (Corriere).

Borsa Piazza Affari tiene nonostante le tensioni sullo spread: salito fino a 320 punti ha chiuso a 267 con l’aiuto degli interventi della Banca d’Italia “per assicurare condizioni ordinate sul mercato” (HuffPost).