Di fronte alla prospettiva di uno sconvolgimento economico che potrebbe rivelarsi più doloroso della crisi finanziaria del 2008, i leader mondiali sono esortati a trovare una risposta fiscale energica e coordinata, che protegga aziende e famiglie dall’impatto della pandemia di Covid-19, causata dal nuovo coronavirus.

Finora, tuttavia, alle proposte delle autorità nazionali è mancato il coordinamento a livello europeo che aveva caratterizzato la risposta alla crisi del 2008. Allora l’Unione europea mise in campo un programma di spesa di duecento miliardi di euro, concordato tra Bruxelles e gli stati membri, pari all’1,5 per cento del prodotto interno lordo dell’unione.

Per affrontare la pandemia altri paesi hanno distribuito denaro alla popolazione, come nel caso di Hong Kong, che prevede di versare diecimila dollari locali (1.200 euro) a ogni cittadino. In Europa, tuttavia, pochi economisti ritengono che sia il momento giusto per un grande stimolo fiscale, dato che molti paesi hanno adottato misure di isolamento e milioni di persone non hanno la possibilità di uscire di casa e spendere.

I ministri delle finanze dell’eurozona hanno dichiarato di aver approvato per il 2020 misure fiscali pari al 2 per cento del pil, in media, a sostegno dell’economia, oltre a strumenti di liquidità per almeno il 13 per cento del pil, e che consistono in garanzie pubbliche e pagamenti dilazionati delle imposte. Ecco le principali misure annunciate finora da alcune delle principali economie mondiali.