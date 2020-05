L’“accordo per la pace in Afghanistan” prevede un ritiro totale dei soldati stranieri senza imporre un cessate il fuoco né una riduzione della violenza. Donald Trump ha ribadito più volte di voler rimpatriare al più presto tutti soldati statunitensi. Di conseguenza, secondo gli esperti, i taliban si sono convinti di poter continuare la loro guerra contro il governo afgano a patto di non colpire le forze straniere.

I ribelli considerano l’accordo con gli Stati Uniti come “un’intesa per la fine dell’occupazione”, sottolinea Bill Roggio, della Foundation for defense of democracies, un think tank statunitense. “Gli americani vogliono lasciare l’Afghanistan e hanno ceduto a tutte le richieste dei ribelli. L’accordo tra gli Stati Uniti e i taliban non è stato creato per portare la pace in Afghanistan, ma per facilitare la partenza degli statunitensi salvando le apparenze”, spiega Roggio.

In cambio di garanzie di sicurezza piuttosto vaghe e della promessa di impedire a gruppi jihadisti come Al Qaeda di minacciare la sicurezza di Washington o dei suoi alleati, l’amministrazione Trump ha garantito ai taliban il ritiro di tutte le forze straniere entro il luglio 2021.

Gli ostacoli ai negoziati

Il processo è già in corso. Gli Stati Uniti sono determinati a lasciare l’Afghanistan “superando qualsiasi ostacolo”, sottolinea Michael Rubin, ricercatore dell’American enterprise institute. “E se questo significa sacrificare gli afgani, pazienza”.

L’accordo impegna inoltre il governo del presidente afgano Ashraf Ghani – che su richiesta dei taliban non è stato autorizzato a partecipare alla trattativa – a liberare cinquemila ribelli, tra cui alcuni estremisti. In cambio i taliban hanno promesso di rilasciare mille esponenti delle forze di sicurezza afgane.

Lo scambio di prigionieri doveva avvenire prima del 10 marzo, data inizialmente prevista per l’apertura del negoziato tra i due fronti, ma una serie di dispute ha rallentato il processo posticipando l’inizio della trattativa interna.

Secondo un rappresentante dei taliban i ribelli rifiutano di sedersi al tavolo del negoziato e di ridurre gli attacchi fino a quando non saranno liberati i cinquemila prigionieri inseriti nella loro lista. “Il governo di Ghani sta mettendo alla prova i nostri nervi, ma noi non siamo affatto stanchi. Siamo sempre pronti a combattere”, ha precisato la fonte.