Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha ordinato alla polizia di accompagnare gli operatori sanitari nella ricerca porta a porta dei contagiati da covid-19. Nel paese i casi positivi sono circa 60mila e i morti 1.600 e la strategia dovrebbe servire a individuare gli asintomatici o le persone con sintomi lievi. Chi non può stare in isolamento a casa perché non ha un bagno personale o vive con persone anziane sarà messo in quarantena in strutture private. “Una vacanza pagata”, secondo il portavoce del presidente Harry Roque.

La strategia porta a porta ha suscitato molte critiche nel paese, dove cresce il malcontento per la campagna antidroga voluta da Duterte in cui migliaia di persone sono morte per mano della polizia. “Questa mossa conferma che il governo continua ad affidarsi alla polizia e usa un approccio militaristico per risolvere un’emergenza di salute pubblica”, ha dichiarato al New York Times Ephraim Cortez, segretario generale dell’Unione nazionale degli avvocati del popolo, un gruppo che offre assistenza ai poveri.

In aprile, durante il lockdown, in una zona molto povera a nord di Manila la gente era scesa per le strade chiedendo aiuto al governo e la polizia era intervenuta con la forza arrestando 21 persone.