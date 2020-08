Milioni di filippini sono tornati in isolamento il 4 agosto per il peggioramento dell’epidemia di covid-19, la cui progressione sembra inarrestabile, soprattutto in Sudamerica e nei Caraibi, dove il numero di casi supera i cinque milioni.

Negli Stati Uniti, il paese più colpito dall’epidemia, sono stati registrati più di 46mila nuovi casi in 24 ore, portando a 4,7 milioni il numero di contagi. Più di 18 milioni di persone in tutto il mondo sono state infettate dal coronavirus a partire da dicembre.