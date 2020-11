Nel corso di quest’anno segnato dal nuovo coronavirus, con molti giorni difficili di isolamento e paura, il mondo ha sperato in tempi migliori. Ha sperato in trattamenti più efficaci per il covid-19, test più rapidi e una migliore comprensione di come il sars-cov-2 aggredisce il corpo umano. Molte di queste cose stanno cominciando ad arrivare. Ma la speranza principale è che si possa trovare un vaccino. E ora sembra che l’obiettivo sia più vicino.

Il 9 novembre la Pfizer e la BioNTech, due aziende farmaceutiche, hanno annunciato che il vaccino su cui hanno collaborato ha un’efficacia che supera il 90 per cento nel prevenire casi sintomatici di covid-19. È un risultato sorprendente per un vaccino di prima generazione. In molti non avevano osato sperare in un’efficacia superiore al 70 per cento.

La risposta delle borse

Quando il mercato azionario statunitense ha aperto, la notizia ha fatto salire le azioni della Pfizer del 15 per cento e quelle della BioNTech, un’azienda tedesca molto più piccola del colosso statunitense, del 24 per cento. La speranza che un vaccino possa riportare la vita a qualcosa di simile alla normalità ha fatto salire l’indice Standard & Poor 500 del 3,6 per cento, quasi un aumento record.

Anche le azioni delle compagnie aeree e delle banche hanno visto dei rialzi; quelle di Cineworld, una catena di cinema, sono aumentate di oltre il 50 per cento. Le principali borse europee avevano già registrato dei rialzi tra il 5 per cento e l’8 per cento. Richard Hatchett, responsabile del Cepi, una fondazione che finanzia la ricerca sui vaccini per le pandemie, ha commentato che i risultati erano “estremamente positivi e incoraggianti”. Ha aggiunto che il risultato aumenta la probabilità che anche molti degli altri vaccini in via di sviluppo possano funzionare.

Questo è importante perché un solo vaccino per il covid-19 non sarà sufficiente. Il prodotto della Pfizer-BioNTech, chiamato BNT162b2, deve essere mantenuto a bassissime temperature e la distribuzione mondiale sarà difficile. Richiede anche due somministrazioni, a tre settimane di distanza l’una dall’altra. Molti governi sperano in un vaccino che possa essere conservato a una temperatura più vicina a quella ambiente e che richieda una singola dose.

Le domande chiave

Il vaccino Pfizer-BioNTech si basa sull’uso dell’Rna messaggero (mRna): la tecnica consiste nel somministrare direttamente l’mRna responsabile della produzione di una proteina presente normalmente sulla superficie delle particelle virali. È questa proteina che scatena poi la risposta del sistema immunitario. Il vaccino è stato sperimentato su un gruppo etnicamente diversificato di 43mila persone e il processo non è ancora stato completato. I risultati annunciati si basano su un’analisi preliminare condotta da un gruppo indipendente di monitoraggio dei dati. Le aziende devono ancora sottoporre i loro risultati alla revisione paritaria (peer review) per essere pubblicati su una rivista scientifica.