Modello improbabile È un mosaico difficile da trovare, nella stessa Minneapolis come in altre città. I ristoranti di carne alla griglia gestiti dagli afroamericani convivono con i chioschi di tacos e i locali vegani. Questo miscuglio nasce dall’alleanza tra bianchi liberali, afroamericani e ispanici che mantiene i democratici al potere in quasi tutte le grandi città degli Stati Uniti. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, è un ebreo progressista. Il capo della polizia, Medaria Arradondo è afroamericano. A volte questa alleanza può essere complicata – Nakima Levy Armstrong, docente di diritto e attivista, accusa l’amministrazione di essere ossessionata dalle “piste ciclabili e dalle cose che interessano ai bianchi” – ma in generale funziona.

Powderhorn non somiglia per niente alla zona ovest di Baltimora, al South Side di Chicago, alla zona orientale di Cleveland e a tutti gli altri quartieri segnati dalla povertà, dalla crisi abitativa e dalla presenza massiccia della polizia. Qui i residenti sono per metà bianchi, il 30 per cento è ispanico e il 15 per cento afroamericano.

A pochi passi dal supermercato Cup Foods, l’ultimo luogo visitato da Floyd prima di essere assassinato , un centro artistico è stato trasformato in un museo che raccoglie tutti gli striscioni e i cartelli di protesta esibiti durante le manifestazioni. In un parco poco distante sono state piazzate circa 150 lapidi di plastica, ognuna con il nome di un afroamericano ucciso dalla polizia, la data di nascita e di morte, il pugno delle Pantere nere e le parole “rest in power”. La combinazione di impegno sociale e simboli ripresi dal radicalismo nero crea un’atmosfera da anni sessanta.

Il luogo ormai conosciuto come George Floyd square, attualmente inaccessibile alle automobili, è diventato un memoriale. Chi lo raggiunge a piedi da Powderhorn park trova cartelli che consigliano di comportarsi in modo appropriato, come quegli avvisi fuori da una chiesa che vietano di indossare pantaloni troppo corti o scattare fotografie con il flash.

Minneapolis è un simbolo piuttosto improbabile del razzismo statunitense. La città dove Floyd si era trasferito da Houston è stata fondata da immigrati scandinavi che decisero di sfruttare una ripida diga naturale sul Mississippi per creare il futuro centro mondiale della macinatura di cereali.

Quegli immigrati portarono con sé una forma di capitalismo tipicamente scandinava. Qui è normale che le grandi aziende donino il 5 per cento dei loro introiti, e la camera di commercio stila una lista di tutte quelle che lo hanno fatto. “La lista è lunga, e restarne fuori non è una buona idea”, spiega David Mortenson, capo dell’omonima impresa edile, fondata dal suo bisnonno svedese e attualmente inserita nella lista Fortune 500. Una parte di quei soldi è usata per l’accoglienza dei rifugiati. Il Minnesota ospita molti profughi hmong e somali in fuga dalle guerre civili. Entrambe le comunità hanno prosperato ben oltre le aspettative, tanto che spesso delegazioni del governo svedese visitano Minneapolis per capire come mai i somali si siano ambientati molto meglio qui che a Malmö.

Ereditare la povertà

Tuttavia, dentro questa utopia progressista esistono aree dove si concentra la povertà, dove gli abitanti vivono in quartieri divisi in base all’appartenenza razziale e dove un ragazzo ha più probabilità di finire in carcere che di comprare una casa o sposarsi. Spostandosi a nord di Powderhorn Park, verso il centro, dove i vecchi mulini e i magazzini sul Mississippi stati trasformati in appartamenti e uffici, si arriva a Phillips. L’analisi dei dati condotta da Raj Chetty e dai suoi colleghi dell’università di Harvard indica che un nero nato 35 anni fa in questo quartiere oggi vive in una famiglia con un reddito annuale di appena 23mila dollari. La cifra è leggermente più bassa per gli uomini rispetto alle donne.

Questa povertà, tramandata di generazione in generazione, è una caratteristica di molte grandi città. Floyd era cresciuto nelle case popolari di Houston, ma sembrava aver trovato una via d’uscita attraverso una borsa di studio per meriti sportivi in un college della Florida. Sfumata la possibilità di una carriera sportiva, aveva alternato impieghi saltuari, periodi in carcere e consumo di droghe, finché aveva ritrovato la speranza nella religione e si era trasferito a Minneapolis per cominciare una nuova vita. In città aveva fatto vari lavori, anche in un locale notturno dove lavorava Derek Chauvin, il poliziotto che lo ha ucciso. In pratica Floyd aveva lasciato un quartiere segnato dalla povertà per trasferirsi in un altro simile.

La persistenza della povertà in uno stesso luogo, generazione dopo generazione, riflette il modo con cui sono stati creati i centri urbani. Il sud, dove vive ancora la maggioranza degli afroamericani, ha vissuto una segregazione formale. Ma qualcosa di simile è successo anche nel nord tra il 1916 e il 1970, dopo la grande migrazione di sei milioni di neri dal sud al nord, in fuga dalle leggi che imponevano la segregazione e alla ricerca di posti di lavoro migliori. Arrivati a Minneapolis, i neri che cercarono di stabilirsi nelle aree popolate dai bianchi furono cacciati dalla folla o dagli avvocati.

Anche nel nord la violenza era sempre in agguato. Tra la fine dell’ottocento e gli anni quaranta del novecento negli Stati Uniti ci furono più di 4.400 linciaggi, secondo il National memorial for peace and justice di Montgomery, con sede in Alabama. La maggior parte si verificò nel sud, ma succedeva anche a nord. A Duluth, città del Minnesota settentrionale, nel 1920 sei afroamericani che lavoravano per un circo furono accusati di aver stuprato una donna bianca. Un esame medico non riscontrò nessuna prova della violenza, ma i sei furono comunque linciati. Una fotografia in bianco e nero mostra due uomini a petto nudo impiccati a un palo, con un terzo cadavere steso per terra, circondati da un nutrito gruppo di uomini bianchi in vestiti eleganti e cappello, alcuni sorridenti. Duluth ha deciso di affrontare il proprio passato e nell’ottobre 2020 ha creato un memoriale per le vittime di quell’episodio.