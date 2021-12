Dalla pandemia e i vaccini alla conquista dell’Afghanistan da parte dei taliban. E ancora: l’anniversario del G8 di Genova, i segreti delle relazioni di coppia, come funzionano i bot. Ecco alcuni video e documentari pubblicati sul sito di Internazionale da recuperare durante le feste.

Come funziona il mercato dei vaccini

Financial Times, 24 minuti

I vaccini sono la principale strategia di uscita dalla pandemia e questa novità sta trasformando l’industria farmaceutica. Il mercato globale dei farmaci nel 2019 ha prodotto un giro d’affari da 1.300 miliardi di dollari, ma i vaccini hanno rappresentato solo il 3 per cento del totale, perché la loro produzione è considerata costosa, complessa e poco redditizia. Ma con l’arrivo del covid-19 le nuove aziende hanno cominciato a produrre vaccini e sono state scoperte e sviluppate tecnologie innovative.

La generazione perduta di Genova 2001

Alexis Mital Toledo ed Eric Jozsef, 52 minuti

Cosa è successo durante il vertice del G8 di Genova nel luglio del 2001? Il documentario Gêne(s)ration, realizzato nel 2002, trasmesso da Arte France e inedito in Italia, torna dopo un anno sugli eventi di quei giorni e racconta come la repressione della polizia ha travolto una nuova generazione di attivisti. Una violenza che ha dimostrato che in ogni momento la democrazia può essere sospesa e che ha modificato il rapporto di molti italiani con la vita politica e l’impegno civile.

Per le strade di Kabul, dopo la vittoria dei taliban

Gabriele Micalizzi e Daniele Raineri, 9 minuti

Il movimento estremista sostiene che ora l’Afghanistan è un paese più sicuro, ma l’economia è in grave crisi perché gli aiuti internazionali sono stati tagliati. E intanto le donne temono di perdere i diritti conquistati negli ultimi anni.

In coppia bisogna davvero dirsi tutto?

School of life, 3 minuti

L’idea che se due persone si amano devono sempre dirsi la verità può essere problematica. Il video del filosofo Alain de Botton spiega perché.