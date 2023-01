Come deve regolarsi l’Unione europea con chi arriva dalla Cina per turismo o affari? Il dibattito su restrizioni contro il covid-19, tamponi e visti. E poi: i monopattini elettrici sono utili alla mobilità urbana ma non tutti li amano e molti li trovano fuori controllo, il caso di Parigi; infine l’arte ucraina in mostra al museo Thyssen di Madrid, dopo un viaggio difficile e segreto da Kiev.

Europa settegiorni, il notiziario video curato dalla televisione franco-tedesca Arte, racconta ogni settimana i problemi delle società e dei cittadini europei. È sottotitolato in italiano ed è distribuito in collaborazione con i giornali El País, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Kathimerini e Telex.