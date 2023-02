Il terremoto in Turchia: quali possono essere le conseguenze del sisma per il presidente Erdoğan nelle elezioni di primavera; la solidarietà dei greci con il paese vicino, nonostante le tensioni politiche tra i due governi. E poi: nel vecchio continente non tutti i paesi hanno lo stesso rapporto con il contante, in Danimarca, per esempio, i pagamenti digitali sono la norma. Infine, la vita notturna a Berlino e il leggendario Kitkat club.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.