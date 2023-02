Come fare in modo che gli aiuti internazionali alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria arrivino e siano efficaci. Reportage da Aleppo, città siriana distrutta dalla guerra e dal sisma e dimenticata dal regime di Assad. E poi: il numero delle persone senza casa è aumentato negli ultimi dieci anni, il caso delle donne di Amburgo. Infine, l’attesa mostra ad Amsterdam di Johannes Vermeer, uno dei grandi maestri della pittura olandese.

