Dopo sei anni di negoziati, firmato l’accordo sullo status dell’Irlanda del Nord, per risolvere i problemi commerciali e doganali tra il Regno Unito e l’Unione europea derivati dalla Brexit. Come funziona e perché è importante, non solo per l’economia. E poi, la sostenibilità ambientale nella produzione dei vestiti: la Francia vuole introdurre nuove regole per limitare l’inquinamento e la sovrapproduzione di abiti di bassa qualità e a basso prezzo. Infine, TikTok è al centro delle polemiche, ma spinge i giovani a leggere libri.

