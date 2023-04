Il conflitto russo-ucraino continua e i paesi occidentali forniscono sempre più armi a Kiev. Intanto la Russia vuole collocare dei missili nucleari in Bielorussia e cerca di comprare armamenti da altri paesi. L’analisi degli esperti. E poi: l’eutanasia nei vari stati del continente, come funziona il modello spagnolo per il fine vita. Infine, il punk urbano del duo musicale britannico Nova Twins.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.