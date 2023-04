L’incidente alla centrale giapponese di Fukushima nel 2011 ha fatto cambiare idea alla Germania e ad altri paesi paesi europei sull’energia atomica. Ma non a tutti. E poi: le regole sul consumo di cannabis nei vari stati del continente, la imminente legalizzazione in Germania e i dubbi della Repubblica Ceca. Infine, la trasformazione degli impianti industriali in luoghi di cultura: il caso di Torino e della fabbrica del Lingotto della Fiat.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.