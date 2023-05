Torna la pioggia, ma non basta: c’è la siccità in tutto il continente, con conseguenze pesanti in molti settori e un impatto drammatico in Spagna, dove si trovano nuovi modi per risparmiare acqua. E poi: come l’Unione sta gestendo gli otto milioni di rifugiati ucraini presenti sul suo territorio, che sono soprattutto donne e bambini. Infine, a Belgrado è nata una nuova scuola di autrici di fumetti, guidata da Yana Adamovic.

Il notiziario video Europa settegiorni racconta ogni settimana la vita delle società e dei cittadini europei.