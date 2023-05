Il costo dell’ascensione varia dai 45mila ai 200mila dollari (tra 41mila e 182mila euro), in cui sono compresi il permesso delle autorità per gli scalatori stranieri (undicimila dollari), il viaggio, l’assicurazione, gli equipaggiamenti, il materiale e, ovviamente, le preziose guide.

La prima spedizione sull’Everest, chiamato Sagarmatha in Nepal e Chomolungma in Tibet, fu organizzata nel 1921 dai britannici, ma dovettero passare 32 anni e diverse spedizioni prima che il nepalese Tenzing Norgay e il neozelandese Edmund Hillary raggiungessero infine il “tetto del mondo”.

L’Everest attende in questa stagione un numero record di alpinisti, un migliaio di persone che sperano di raggiungere la più alta cima del mondo, a 8.848,86 metri di altitudine, dopo una salita costosa ma anche pericolosa, in buona parte a causa del cambiamento climatico.

Secondo Pasang Tenje Sherpa dell’agenzia Pioneer adventure, negli ultimi anni i costi sono aumentati, anche a causa delle richieste degli alpinisti che vogliono un’esperienza ottimale: “Oggi c’è una forte concorrenza tra le agenzie per offrire i migliori servizi ai loro clienti”. Al campo di base sono ormai disponibili pasti di qualità o connessioni wi-fi per restare in contatto con i familiari e apparire sui social network, comfort impensabili per i primi scalatori.

La salita dell’Everest, tuttavia, non è meno pericolosa di allora: secondo l’Himalayan database sono morte più di trecento persone dall’inizio della storia della scalata di questa montagna. E nella stagione di quest’anno sono già morte tre guide nepalesi, travolte dal ghiaccio sulla seraccata del Khumbu e precipitate in un crepaccio. Il 1 maggio è deceduto anche lo scalatore statunitense Jonathan Sugarman, di 69 anni che si è sentito male al campo II, a più di cinquemila metri di altitudine.

Anche se nessuno studio approfondito è stato condotto sugli effetti del cambiamento climatico per l’alpinismo sull’Himalaya, alcuni esperti scalatori hanno segnalato l’allargamento dei crepacci, la presenza di rivoli d’acqua su percorsi prima innevati e la formazione sempre più frequente di laghi glaciali.

Uno studio realizzato nel 2019 ha rivelato che i ghiacciai himalayani si stavano sciogliendo due volte più velocemente rispetto al secolo scorso. “A lungo termine, le temperature più calde rendono le montagne instabili e ciò aumenta il rischio (…) di cadute di pietre, cadute di giacchio e valanghe”, spiega Lukas Furtenbach dell’agenzia Furtenbach adventures.